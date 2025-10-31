Российский экс-футолист задолжал ФНС почти ₽22 млн

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оказался должен налоговой службе 21,7 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал Shot.
Уточняется, что если он не погасит долг, ему могут заблокировать счета и ограничить выезд за границу.
По данным издания, Погребняк владеет десятью процентами компании, которая занимается хранением и складированием товаров. За период с 2020 по 2024 год фирма заработала более 239 миллионов рублей чистой прибыли и имеет ещё восемь совладельцев.
Ранее сообщалось, что у бывшей супруги спортсмена, Марии Погребняк, также есть проблемы с налоговой. В прошлом году ФНС пять раз блокировала счета её пиар-компании.
