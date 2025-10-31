Известные рестораторы Екатеринбурга запускают заведение в старинном особняке

«Главным вызовом при реставрации дома Сапожникова стали инженерные коммуникации. Точнее, их размеры и количество. Чтобы они не скрадывали высоту потолков, мы сгруппировали их и вывели одну часть в цоколь, а другую на чердак. Здание небольшое, всего 220 квадратных метров, и разместить в нем городской ресторан получилось благодаря изначальной планировке», — подчеркнула реставратор «Брусники» Светлана Малевич.