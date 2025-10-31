Россия готовится заменить импорт важной сельхозкультуры отечественным урожаем

«Когда мы начинали в 2019 году, рынок был почти пустой — 90% чеснока в России были импортом, в основном китайским. Я увидел в этом возможность: выращивать продукт, который нужен всем, но практически не производится у нас. Сейчас спрос на него растет с каждым годом. Сети и переработчики готовы брать наш чеснок круглый год — главное, чтобы был объем. Наш чеснок ароматнее импортного, острее и хранится дольше. Он не проходит химобработку, не обесцвечивается и не теряет вкус», — отметил предприниматель.