Штрафы за критику? Комитет по конкуренции выявил спорные пункты в договорах Golden House

Vaib.uz (Узбекистан. 31 октября). Комитет по конкуренции обнародовал интересную историю, связанную с одной из крупнейших строительных компаний Узбекистана — Golden House Property Group. Как выяснилось, в типовых контрактах, которые компания заключает с покупателями квартир, присутствуют весьма необычные и даже спорные условия, которые напрямую ограничивают права потребителей.