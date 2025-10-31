Штрафы за критику? Комитет по конкуренции выявил спорные пункты в договорах Golden House

Vaib.uz (Узбекистан. 31 октября). Комитет по конкуренции обнародовал интересную историю, связанную с одной из крупнейших строительных компаний Узбекистана — Golden House Property Group. Как выяснилось, в типовых контрактах, которые компания заключает с покупателями квартир, присутствуют весьма необычные и даже спорные условия, которые напрямую ограничивают права потребителей.
Штраф за расторжение и… за жалобу.
Согласно условиям договора, если клиент по собственной инициативе решит расторгнуть соглашение или пожалуется на действия компании в СМИ или официальные органы, застройщик оставляет за собой право удержать 10% от стоимости договора в виде штрафа.
Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Пользователи недоумевали — почему застройщик ограничивает их права и почему соответствующие органы не реагируют на подобные откровенные нарушения.
Реакция властей: предписание устранить нарушения.
В антимонопольном ведомстве заявили: такие условия действительно ограничивают права потребителей и не соответствуют законодательству о защите прав потребителей. В связи с этим компании Golden House Property Group было выдано официальное предписание устранить выявленные нарушения.
В ведомстве напомнили, что согласно статье 9 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», все субъекты предпринимательства обязаны соблюдать требования законодательства о конкуренции и защите прав потребителей.