Маткапитал на второго ребенка в 2026 году достигнет 974 тыс. рублей

Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает РИА Новости.
«Это заложено проектом бюджета [Социального фонда РФ]», — пояснила парламентарий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что маткапитал на первого ребенка в 2026 году вырастет до 737 тыс. рублей.
Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроекты о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также о проекте бюджета Соцфонда РФ на аналогичный период. Второе чтение этих документов намечено на 18 ноября.