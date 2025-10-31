Ричмонд
Маткапитал на второго ребенка в 2026 году достигнет 974 тыс. рублей

В следующем, 2026 году размер материнского капитала при рождении второго ребенка для семей, которые не получали выплату на первенца, вырастет с нынешних 912 162,09 рубля до 974 100 рублей.

Источник: Reuters

Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает РИА Новости.

«Это заложено проектом бюджета [Социального фонда РФ]», — пояснила парламентарий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что маткапитал на первого ребенка в 2026 году вырастет до 737 тыс. рублей.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроекты о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также о проекте бюджета Соцфонда РФ на аналогичный период. Второе чтение этих документов намечено на 18 ноября.