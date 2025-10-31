Маткапитал на второго ребенка в 2026 году достигнет 974 тыс. рублей

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроекты о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также о проекте бюджета Соцфонда РФ на аналогичный период. Второе чтение этих документов намечено на 18 ноября.