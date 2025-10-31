Минпромторг предлагает отложить на месяц введение нового утильсбора

Новые правила планировалось ввести с 1 ноября 2025 года, но теперь дату перенесли на 1 декабря. В министерстве заявляют, что хотят «защитить интересы граждан, которые уже заказали или оплатили мощные автомобили, но могут столкнуться с задержками поставок».