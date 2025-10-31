Минпромторг предлагает отложить на месяц введение нового утильсбора

Минпромторг России предлагает отложить введение новых правил расчёта утильсбора на автомобили. Соответствующий проект постановления уже внесён в правительство.
«В соответствии с поручением Первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили», — сообщили в ведомстве.
Новые правила планировалось ввести с 1 ноября 2025 года, но теперь дату перенесли на 1 декабря. В министерстве заявляют, что хотят «защитить интересы граждан, которые уже заказали или оплатили мощные автомобили, но могут столкнуться с задержками поставок».
Изменения в расчёте утильсбора предполагают введение прогрессивной шкалы в зависимости от мощности двигателя. Льготный коэффициент сохранится только для физических лиц, ввозящих иномарки мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.