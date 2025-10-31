Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг предлагает отложить на месяц введение нового утильсбора

Минпромторг России предлагает отложить введение новых правил расчёта утильсбора на автомобили.

Минпромторг России предлагает отложить введение новых правил расчёта утильсбора на автомобили. Соответствующий проект постановления уже внесён в правительство.

«В соответствии с поручением Первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили», — сообщили в ведомстве.

Новые правила планировалось ввести с 1 ноября 2025 года, но теперь дату перенесли на 1 декабря. В министерстве заявляют, что хотят «защитить интересы граждан, которые уже заказали или оплатили мощные автомобили, но могут столкнуться с задержками поставок».

Изменения в расчёте утильсбора предполагают введение прогрессивной шкалы в зависимости от мощности двигателя. Льготный коэффициент сохранится только для физических лиц, ввозящих иномарки мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.