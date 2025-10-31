Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка откровенно рассказала, как выглядит реальная жизнь в Северной Корее

Жительница Благовещенска Татьяна Николаева посетила Северную Корею и призналась, что почувствовала себя так, будто «приземлилась в прошлом».

Жительница Благовещенска Татьяна Николаева посетила Северную Корею и призналась, что почувствовала себя так, будто «приземлилась в прошлом». Своими впечатлениями она поделилась с изданием Amur.life.

По словам Татьяны, она приехала в Пхеньян в составе группы турагентов. Уже в аэропорту Владивостока обратила внимание на северокорейцев — невысоких, крепких мужчин в одинаковой синей форме, которую, как ей объяснили, носят все жители страны.

После прибытия участников делегации разделили на группы, каждой назначили двух сопровождающих. Татьяна выбрала маршрут «Достопримечательности Пхеньяна». Перед выездом у всех проверили телефоны и другие устройства, а по городу они перемещались только вместе — без права отходить от группы.

Из-за ремонта основной дороги автобус повез туристов по запасному пути. Николаева рассказала, что была поражена видами за окном: аккуратные поля с рисом и соей, ухоженные участки, переливающиеся осенними красками.

Сам Пхеньян, по её словам, сочетает архитектуру соцреализма, похожую на старые российские кварталы, с современными высотками в духе Сингапура. Этот контраст произвёл на неё самое сильное впечатление.

Читайте также: Лидер союзного государства рассказал о крепкой дружбе России и Северной Кореи.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше