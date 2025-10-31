Россиянка откровенно рассказала, как выглядит реальная жизнь в Северной Корее

Жительница Благовещенска Татьяна Николаева посетила Северную Корею и призналась, что почувствовала себя так, будто «приземлилась в прошлом». Своими впечатлениями она поделилась с изданием Amur.life.
По словам Татьяны, она приехала в Пхеньян в составе группы турагентов. Уже в аэропорту Владивостока обратила внимание на северокорейцев — невысоких, крепких мужчин в одинаковой синей форме, которую, как ей объяснили, носят все жители страны.
После прибытия участников делегации разделили на группы, каждой назначили двух сопровождающих. Татьяна выбрала маршрут «Достопримечательности Пхеньяна». Перед выездом у всех проверили телефоны и другие устройства, а по городу они перемещались только вместе — без права отходить от группы.
Из-за ремонта основной дороги автобус повез туристов по запасному пути. Николаева рассказала, что была поражена видами за окном: аккуратные поля с рисом и соей, ухоженные участки, переливающиеся осенними красками.
Сам Пхеньян, по её словам, сочетает архитектуру соцреализма, похожую на старые российские кварталы, с современными высотками в духе Сингапура. Этот контраст произвёл на неё самое сильное впечатление.
Читайте также: Лидер союзного государства рассказал о крепкой дружбе России и Северной Кореи.