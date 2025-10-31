Новые правила расчёта утильсбора для автомобилей отложат до 1 декабря

Ранее сообщалось, что рост утилизационного сбора на автомобили окажет влияние на стоимость автокредитов. Повышение цен на машины и более строгие требования к заёмщикам приведут к удорожанию автокредитов и снижению доступности для части населения. По предварительным оценкам, для комфортного погашения кредита на новый автомобиль потребуется ежемесячный доход от 87 тысяч рублей, а на подержанный — от 89 тысяч рублей.