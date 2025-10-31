На северо-западе Челябинска возведут торговый комплекс

ТК построят в 29 микрорайоне Челябинска.
В Калининском районе Челябинска в 29 микрорайоне построят новый торговый комплекс. Проект одобрила экспертная организация ООО «Челэкспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство торгового комплекса в Калининском районе в границах улиц Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева в 29 микрорайоне Челябинска. Проект одобрен ООО “Челэкспертизой” 29 октября 2025 года», — сообщается на сайте госреестра.
Строить торговый комплекс будет девелопер ООО «Южный». Компания основана в июле 2022 года. Владелец и генеральный директор фирмы — Софья Каримова. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. Всего на фирме зарегистрировано 28 видов деятельности.