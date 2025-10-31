На северо-западе Челябинска возведут торговый комплекс

Строить торговый комплекс будет девелопер ООО «Южный». Компания основана в июле 2022 года. Владелец и генеральный директор фирмы — Софья Каримова. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и магистралей. Всего на фирме зарегистрировано 28 видов деятельности.