В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

По его словам, станция в селе Миндальное полностью готова к работе. Комплекс оснащен современными системами механической и глубокой биологический очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Он способен очищать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться по коллектору протяженностью более пяти километров в озеро Бугаз.
«Пусконаладочные работы завершены, ведется подготовка техдокументации для передачи объекта эксплуатирующей организации», — уточнил Гоцанюк.
КОС «Утес» в поселке Малый Маяк готов на 95%. После модернизации мощность станции увеличится с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Технологии очистки аналогичны комплексу в Миндальном, а спуск будет осуществляться в море.
«В настоящее время завершается монтаж КПП, установка наружного освещения, отделка фасадов, дорожные работы и благоустройство территории», — добавил председатель Совмина.
Ранее сообщалось, что в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра.