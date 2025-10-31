Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию два крупных объекта инфраструктуры — очистные сооружения «Миндальное» под Судаком и «Утес» в районе Алушты. Об этом сообщает председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

По его словам, станция в селе Миндальное полностью готова к работе. Комплекс оснащен современными системами механической и глубокой биологический очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Он способен очищать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться по коллектору протяженностью более пяти километров в озеро Бугаз.

«Пусконаладочные работы завершены, ведется подготовка техдокументации для передачи объекта эксплуатирующей организации», — уточнил Гоцанюк.

КОС «Утес» в поселке Малый Маяк готов на 95%. После модернизации мощность станции увеличится с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Технологии очистки аналогичны комплексу в Миндальном, а спуск будет осуществляться в море.

«В настоящее время завершается монтаж КПП, установка наружного освещения, отделка фасадов, дорожные работы и благоустройство территории», — добавил председатель Совмина.

Ранее сообщалось, что в Евпатории ввели в эксплуатацию новый участок магистрального водовода протяженностью три километра.