В Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

По его словам, станция в селе Миндальное полностью готова к работе. Комплекс оснащен современными системами механической и глубокой биологический очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Он способен очищать до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться по коллектору протяженностью более пяти километров в озеро Бугаз.