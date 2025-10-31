Ричмонд
Мантуров рассказал о судьбе бывшего завода General Motors в Петербурге

Мантуров: бывший завод GM в Петербурге начнет выпуск автомобилей в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

«Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге — он был оставлен ещё в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу», — сказал Мантуров.

Он добавил, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде.

Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, на предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку. В 2020 году завод приобрела российская структура Hyundai, которая в начале 2024 года продала свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Петербурге и бывшую площадку GM) компании «Арт-Финанс» (материнская компания «Автомобильного завода АГР»).

