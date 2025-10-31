Правительство расширило финансовые инструменты для ЕНПФ

В частности, дополнены зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:
альтернативные инструменты;акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle);предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
В казахстанские финансовые инструменты добавлено:
предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).
Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года.
Ранее пояснялось, что это сделано для повышения доходности фонда.