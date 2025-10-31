Ричмонд
Правительство расширило финансовые инструменты для ЕНПФ

Постановлением правительства от 29 октября 2025 года внесены дополнения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, дополнены зарубежные финансовые инструменты, в том числе инструменты, обращающиеся на зарубежных финансовых рынках:

альтернативные инструменты;акции и доли компаний и партнерств специального назначения (Special Purpose Vehicle);предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).

В казахстанские финансовые инструменты добавлено:

предоставление ценных бумаг взаймы под залог (Securities Lending).

Постановление вводится в действие с 31 октября 2025 года.

Ранее пояснялось, что это сделано для повышения доходности фонда.