Правительство расширило финансовые инструменты для ЕНПФ

Постановлением правительства от 29 октября 2025 года внесены дополнения в перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального банка, сообщает Zakon.kz.