Цены на топливо в Воронежской области продолжили рост

На прошедшей неделе в Воронежской области продолжился рост цен на автомобильное топливо. Согласно данным Воронежстата, подорожали дизельное топливо и практически все марки бензина. Исключением стал только АИ-95, который незначительно подешевел.
Динамика цен по видам топлива:
— Дизельное топливо: демонстрирует рост четвертую неделю подряд. Цена за литр повысилась на 19 копеек и достигла 71,73 рубля.
— Бензин АИ-98 и выше: показал самый резкий скачок, подорожав на 23 копейки. Теперь литр такого топлива стоит 87,03 рубля.
— Бензин АИ-92: стал дороже на 16 копеек, а его стоимость составила 64,24 рубля за литр.
— Бензин АИ-95: единственная позиция, которая подешевела. Его цена снизилась на 6 копеек — до 69,26 рубля за литр.
Таким образом, тенденция к росту цен на топливном рынке региона сохраняется, что может отразиться на стоимости товаров и услуг.