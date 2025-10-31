Известный бизнесмен женился на уборщице и оставил ей ₽4,5 млрд в наследство

Скотт, ставший известным благодаря организации массовых распродаж вещей из багажников машин, умер в 2018 году в возрасте 81 года. У него было 19 детей. В 2016 году он женился на своей уборщице Дженнифер, после чего изменил завещание и лишил наследства любимого сына Адама.