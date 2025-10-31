Известный бизнесмен женился на уборщице и оставил ей ₽4,5 млрд в наследство

Бывшая уборщица британского бизнесмена Ричарда Скотта добилась победы в суде над его сыном и сохранила наследство в размере 43 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Mirror.
Скотт, ставший известным благодаря организации массовых распродаж вещей из багажников машин, умер в 2018 году в возрасте 81 года. У него было 19 детей. В 2016 году он женился на своей уборщице Дженнифер, после чего изменил завещание и лишил наследства любимого сына Адама.
62-летний Адам, который старше мачехи на два года, подал в суд, заявив, что отец страдал заболеванием мозга и не осознавал своих действий. Он утверждал, что посвятил жизнь семейному бизнесу и рассчитывал унаследовать состояние.
Однако адвокаты Дженнифер настаивали, что Ричард Скотт был в здравом уме и осознанно принял решение из-за напряжённых отношений с сыном. Суд согласился с этой позицией и оставил наследство женщине. При этом Адаму уже досталось имущество на сумму свыше 10 миллионов фунтов.
В завещании Скотта упомянуты лишь трое из его 19-ти детей.
