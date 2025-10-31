Цена на новостройки в Кургане подешевела на 6 тысяч рублей за квадратный метр

«Цена в новостройках и жилых комплексах Кургана сейчас в среднем составляет 142 339 рублей. Это на 6 064 рубля меньше за один квадратный метр, чем в предыдущем периоде. Однако общая картина показывает, что за год средняя цена за квадратный метр в новостройках выросла на 47 924 рубля», — приводят такие данные аналитики.