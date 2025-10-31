Фирма консула Армении в Тюмени залила нефтепродуктами ливневую канаву на родине Моора

Ранее сообщалось, что «Тюменьтел» уже второй раз пытается построить школы в Березняках. В первый раз госконтракт был расторгнут подрядчиком. После корректировки бюджета, были проведены новые торги, в которых снова победила фирма Овеяна. Контракт заключен на сумму более 1,6 миллиарда рублей.