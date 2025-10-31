Пермская ученая рассказала, почему не стоит инвестировать в карточки покемонов

«Несмотря на то что год выпуска карточки имеет определенное значение, решающим фактором ее стоимости выступает редкость. Карта, выпущенная давно, но большим тиражом, не вызывает интереса у инвесторов. Наибольшую ценность представляют уникальные образцы: экземпляры ограниченного тиража, карты с производственными дефектами или промо-версии, которые не поступали в массовую продажу. Примером служит Pikachu Illustrator, существующая всего в 40 экземплярах. Возраст же имеет значение потому, что со временем количество карт в безупречном состоянии неуклонно сокращается», — поясняет кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Карпович.