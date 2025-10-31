Минсельхозпрод изменил цены на молоко, масло и мясо в Беларуси

Министерством сельского хозяйства и продовольствия изменены предельные минимальные цены на ряд продуктовых товаров, которые реализуются по внешнеторговым договорам. Это регламентирует соответствующее постановление Минсельхозпрода (№ 115 от 30 октября 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
В частности, Минсельхозпрод изменил цены на мясо крупного рогатого скота (туши и полутуши в свежем, охлажденном и замороженном виде), молоко и сливки, также и сгущенные сливки с сахаром и без, сливочное масло жирностью 72 — 80% и более, а также отдельные виды сыров.
При этом договоры, которые были заключены до вступления в силу данного постановления и еще не прекратили своего действия, должны быть приведению в соответствие с его нормами. Исключение — договора, проплаченные в полном объеме, или если произведена отгрузка товаров (в части оплаты фактически отгруженных товаров).
Постановление вступает в силу с 31 октября 2025 года.
