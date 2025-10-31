Минсельхозпрод изменил цены на молоко, масло и мясо в Беларуси

При этом договоры, которые были заключены до вступления в силу данного постановления и еще не прекратили своего действия, должны быть приведению в соответствие с его нормами. Исключение — договора, проплаченные в полном объеме, или если произведена отгрузка товаров (в части оплаты фактически отгруженных товаров).