На безопасность воронежской транспортной инфраструктуры готовы выделить 141 млн

С 1 января 2024-го по 31 декабря 2025-го контракт на обслуживание средств обеспечения транспортной безопасности в Воронежской области будет действовать с московским ООО «ФТК “Интеграция”» (основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей), учрежденным столичным же АО «ФТК» (деятельность холдинговых компаний). Его заключили за 112,1 млн. То же общество оказывало услуги с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года за 102,7 млн руб.