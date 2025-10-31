Восемь почтовых отделений в Омской области продолжат работать в праздничные дни

В День народного единства, который отмечается 4 ноября, восемь отделений «Почты России» в Омске и Исилькуле продолжат работать в обычном режиме. Большинство почтовых офисов сократят рабочий день 3 ноября на один час и закроются 4 числа.
Для получения актуальной информации о расписании работы почтовых отделений или для поиска ближайшего открытого офиса пользователи могут воспользоваться сайтом pochta.ru или мобильным приложением компании.
Важно отметить, что сроки хранения отправлений на почте различаются. Посылки и экспресс-отправления хранятся в течение 15 календарных дней с момента их поступления. Международные мелкие пакеты, почтовые переводы и письменная корреспонденция могут находиться на хранении до 30 календарных дней. Письма и уведомления, имеющие отметку «судебное» или «административное», хранятся всего семь дней.
Если необходимо увеличить сроки хранения отправлений или денежных переводов, нужно подать соответствующее заявление в почтовом отделении. В этом случае письма и посылки будут ждать получателя в течение двух месяцев, а денежные переводы — 30 дней.