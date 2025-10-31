Восемь почтовых отделений в Омской области продолжат работать в праздничные дни

Важно отметить, что сроки хранения отправлений на почте различаются. Посылки и экспресс-отправления хранятся в течение 15 календарных дней с момента их поступления. Международные мелкие пакеты, почтовые переводы и письменная корреспонденция могут находиться на хранении до 30 календарных дней. Письма и уведомления, имеющие отметку «судебное» или «административное», хранятся всего семь дней.