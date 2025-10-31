Некачественное ИЖС может способствовать увеличению энергодефицита в Приангарье

IrkutskMedia, 31 октября. Массовое возведение жилых домов с низкими показателями энергоэффективности на бывших землях сельхозназначения может способствовать увеличению энергодефицита в Приангарье. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов отметил, что дефицит электроэнергии к 2031 году может достичь 2 гигаватт. Необходимость в поиске оптимального решения проблемы была одной из ключевых тем на круглом столе комитета по энергетике Госдумы РФ, в минувшую пятницу, 24 октября, по итогам которого было принято решение изучить возможность введения в РФ обязательных стандартов энергоэффективности для ИЖС.
Депутаты Госдумы разбирали одну из больших проблем области — жилые массивы на окраинах крупных городов, которые возникают из-за непрозрачных схем с недвижимостью. Как уточняют Известия, схема недобросовестных девелоперов проста: дешевые сельхозземли переводятся в статус земель СНТ, где капитальное строительство жилья запрещено. Далее эти участки дробят на более мелкие, и на них очень быстро возводятся дома из самых дешевых материалов без утепления и разрешительной документации.
Только за первое полугодие 2025 года в Приангарье ввели в эксплуатацию 1094 тысяч кв. метров жилья. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, индивидуальное жилищное строительство выросло на 34%. Люди построили 990 тысяч кв. метров индивидуального жилья, что составляет 91% от общего количества введенной жилой недвижимости.
Издание пишет, что в регионе множество предложений подобной недвижимости по цене 3−4 млн рублей за 100 кв. метров. При этом стандартная по площади городская двухкомнатная квартира обойдется не менее 10 млн рублей, что сопоставимо с ценами в Подмосковье. По данным из информационного портала, выбирая более выгодные, на первый взгляд, предложения, граждане приобретают наспех сделанные самострои без отопления и электричества, из низкокачественных материалов и без разрешительной документации.
Издание также отмечает, особую остроту этой проблеме придает упрощенная процедура ввода домов в эксплуатацию, которая не предусматривает контроль качества теплоизоляции. Отсутствие единых норм позволяет предприимчивым девелоперам использовать некачественные материалы для утепления домов, из-за чего зимой жители попросту отапливают улицу. Чтобы поддерживать нормальный уровень температуры в помещениях, приходится тратить большое количество электроэнергии. Соответственно повышается нагрузка на сети и увеличиваются затраты самих граждан.
«Нужно думать о том, что строительство домов, особенно ИЖС, должно быть на базе стандартов энергоэффективности. Пока сейчас стандарты эти добровольные. Пока их никто не трогает. Но я думаю, что это нужно развивать», — заявил глава комитета по энергетике Госдумы РФ Николай Шульгинов.
Как утверждают Известия, последние 5 лет в Иркутской области отмечался значительный рост потребления электроэнергии и мощности. С 2020 года энергопотребление в регионе выросло в среднем на 28%. Сегодня дефицит электрической и тепловой мощности энергосистемы Иркутской области оценивается в 1−2 гигаватта. Для сравнения, мощность Иркутской ГЭС составляет 0,7612 гигаватта.
«Очень большое внимание следует уделить информационной составляющей в этом вопросе. Вы включите наши телеканалы, посмотрите наши газеты. Человеку просто не объясняют, что это для него дает. А что это такое энергоэффективность, что такое энергомодернизация? В некоторых территориях об этом вообще забыли», — подчеркнул Николай Шульгинов.
Напомним, 24 октября в Иркутске состоялся выездной круглый стол комитета Государственной Думы по энергетике, который провел председатель комитета Николай Шульгинов. В рамках визита парламентарии ознакомились с работой Ново-Иркутской ТЭЦ и ТЭЦ-10 в Ангарске, а также посетили склад конфискованного оборудования, используемого для нелегального майнинга, сообщила пресс-служба правительства области.