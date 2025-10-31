Некачественное ИЖС может способствовать увеличению энергодефицита в Приангарье

IrkutskMedia, 31 октября. Массовое возведение жилых домов с низкими показателями энергоэффективности на бывших землях сельхозназначения может способствовать увеличению энергодефицита в Приангарье. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов отметил, что дефицит электроэнергии к 2031 году может достичь 2 гигаватт. Необходимость в поиске оптимального решения проблемы была одной из ключевых тем на круглом столе комитета по энергетике Госдумы РФ, в минувшую пятницу, 24 октября, по итогам которого было принято решение изучить возможность введения в РФ обязательных стандартов энергоэффективности для ИЖС.