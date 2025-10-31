Ричмонд
Более 140 тысяч рублей выплатили воронежской швее после жалобы в Гострудинспекцию

Работодатель устранил нарушения трудового законодательства после вмешательства контролирующего органа.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудница АО «Борисоглебский трикотаж» получила свыше 140 тысяч рублей задолженности по заработной плате после обращения в Государственную инспекцию труда Воронежской области. Как сообщила руководитель ведомства Ирина Мануковская, работница, занимавшая должность менеджера по продажам, жаловалась на невыплату окончательного расчета при увольнении.

В ходе проверки информация подтвердилась. После взаимодействия инспекции с работодателем нарушения были устранены, и женщине полностью выплатили причитающиеся средства.

Предприятие, специализирующееся на производстве вязаных и трикотажных изделий, оперативно выполнило предписание контролирующего органа.