Более 140 тысяч рублей выплатили воронежской швее после жалобы в Гострудинспекцию

Сотрудница АО «Борисоглебский трикотаж» получила свыше 140 тысяч рублей задолженности по заработной плате после обращения в Государственную инспекцию труда Воронежской области. Как сообщила руководитель ведомства Ирина Мануковская, работница, занимавшая должность менеджера по продажам, жаловалась на невыплату окончательного расчета при увольнении.