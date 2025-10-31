В Самаре три аварийных дома снесут за 2,9 млн рублей

Итоги закупки подвели 28 октября, победитель уже определен. На торги заявились шесть компаний. Победителя выбрали по самой минимальной предложенной стоимости. Так, организация готова выполнить работу за 2,9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет снести дома до 31 декабря 2025 года.