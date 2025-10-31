В Самаре три аварийных дома снесут за 2,9 млн рублей

В Самаре прошли торги на снос трех аварийных жилых домов — на улице Ленинской № 105 и № 107, а также № 6 в поселке Красная Глинка. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика искал департамент управления имуществом города. Конкурс проходил с 16 по 24 октября. На необходимые услуги были готовы выделить немаленькую сумма. Так, начальная цена контракта составляла 4,4 миллиона рублей.
Итоги закупки подвели 28 октября, победитель уже определен. На торги заявились шесть компаний. Победителя выбрали по самой минимальной предложенной стоимости. Так, организация готова выполнить работу за 2,9 миллионов рублей. Подрядчик должен будет снести дома до 31 декабря 2025 года.