Неформальная теневая экономика в ВВП Узбекистана — инфографика

В январе-сентябре 2025 года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Узбекистана составила 33,3%. В прошлом году она составляла 34,8% от ВВП.
При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 23,0% или 99,9 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 77% (333,8 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).
Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (69,4%). В строительстве она составляет 35%, в сфере услуг — 36,2%, а в промышленности — 10,2%.
Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике.
В 2023 году доля ненаблюдаемой экономики находилась в пределах 40%.