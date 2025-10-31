«Беларусбанк» меняет правила пользования банковскими картами с 1 декабря. Подробности сообщили в пресс-службе банка.
В финансовом учреждении уточнили, что с 1 декабря 2025 года будут внесены изменения в Правила пользования карточкой, а также в Условия предоставления, обслуживания и использования личной банковской платежной карточки.
В пресс-службе обратили внимание, что изменения хорошие и они будут направлены на улучшение клиентского сервиса. И пояснили: с 1 декабря карту, эмитированную банков, можно будет заблокировать по звонку в контакт-центр (номер 147).
«Важно, чтобы звонок был с номера мобильного телефона, указанного в учетной системе банка», — отметили в «Беларусбанке».
Кроме того, после истечения срока действия банковской карты, выпуск новой будет осуществляться с другим уникальным номером.
