В Казани построят геномный центр для выведения коров за 1,2 миллиарда рублей

Агробиотехнопарк «ГенБиоТех» появится в казанском поселке Юдино на территории бывшего туберкулезного санатория. Проект, поддержанный Минсельхозом России, направлен на повышение продуктивности молочного производства в Татарстане до 10 тонн молока на одну корову к 2030 году.
В Татарстане число коров падает, а продуктивность растет. Однако традиционные методы оценки племенной ценности животных требуют времени. Проект «ГенБиоТеха» позволит ускорить селекционный процесс за счет анализа ДНК, что сократит сроки на 2−3 года.
В лаборатории будут изучаться кровь или волосы коров для определения их генетической ценности. Это позволит хозяйствам выбирать наиболее продуктивных особей и снижать затраты на содержание непродуктивных.
На создание центра планируется потратить 1,2 миллиарда рублей, из которых половина будет выделена из федерального бюджета, а вторая половина привлечена от частных инвесторов. Проект создаст 300 рабочих мест, включая лаборантов и IT-специалистов.
Открытие агробиотехнопарка запланировано на вторую половину 2026 года. Проект может стать центром геномной селекции не только для Татарстана, но и для других регионов России и стран ЕАЭС.