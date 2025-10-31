Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани построят геномный центр для выведения коров за 1,2 миллиарда рублей

Проект направлен на повышение продуктивности молочного производства.

Источник: Комсомольская правда

Агробиотехнопарк «ГенБиоТех» появится в казанском поселке Юдино на территории бывшего туберкулезного санатория. Проект, поддержанный Минсельхозом России, направлен на повышение продуктивности молочного производства в Татарстане до 10 тонн молока на одну корову к 2030 году.

В Татарстане число коров падает, а продуктивность растет. Однако традиционные методы оценки племенной ценности животных требуют времени. Проект «ГенБиоТеха» позволит ускорить селекционный процесс за счет анализа ДНК, что сократит сроки на 2−3 года.

В лаборатории будут изучаться кровь или волосы коров для определения их генетической ценности. Это позволит хозяйствам выбирать наиболее продуктивных особей и снижать затраты на содержание непродуктивных.

На создание центра планируется потратить 1,2 миллиарда рублей, из которых половина будет выделена из федерального бюджета, а вторая половина привлечена от частных инвесторов. Проект создаст 300 рабочих мест, включая лаборантов и IT-специалистов.

Открытие агробиотехнопарка запланировано на вторую половину 2026 года. Проект может стать центром геномной селекции не только для Татарстана, но и для других регионов России и стран ЕАЭС.