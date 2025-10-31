СМИ: в США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия

Согласно статье Associated Press, дискуссия развернулась во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам, где американские сенаторы задавали вопросы вице-адмиралу Ричарду Корреллу, кандидату Трампа на пост главы Стратегического командования (STRATCOM), отвечающего за ядерный арсенал США.
«Нам сообщили, что затраты на модернизацию ядерной триады США в течение следующих 10 лет составят 946 млрд долларов. Это огромная сумма», — сказала она. На сайте конгресса говорится, что только в 2026 финансовом году для поддержания ядерных сил и финансирования масштабной модернизации всех трех звеньев ядерной триады — без учета решения Трампа о возобновлении ядерных испытаний — потребуется 60 млрд долларов. Напомнив Корреллу эти цифры, Хироно поинтересовалась у него, оправдано ли внезапное решение Трампа, учитывая стоимость ядерных испытаний и их потенциальные глобальные последствия.
Однако Коррелл ушел от прямого ответа на вопрос: «В случае утверждения в должности командующего STRATCOM, моя роль будет заключаться в предоставлении военных советов, и я с нетерпением буду ждать возможности работать с комитетом и политическими деятелями, чтобы информировать о дальнейших шагах в отношении любых испытаний, будь то испытания наших ракетных систем или связанные с этим гарантии».
Хироно, родившаяся в 1947 году в японской префектуре Фукусима, подчеркнула, что у США есть программа управления ядерным арсеналом, которая обеспечивает его безопасность и надежность без проведения ядерных испытаний. Она пояснила, что эта программа основана на компьютерном моделировании, невзрывоопасных экспериментах и технологиях, которые позволяют США «опережать противников».
Кроме того, как пишет интернет-издание Defense One, сенатор от штата Невада Джеки Розен подчеркнула безрассудность и опасность ядерных испытаний. Она напомнила, что на полигоне в Неваде, где ядерные испытания проводились с 1951 по 1992 год, многие жители подверглись влиянию радиации, что привело к онкологическим заболеваниям, и штат все еще страдает от последствий. Розен подчеркнула, что в случае возобновления ядерных испытаний пагубные последствия и выбросы будут наблюдаться по всей стране, и призвала противостоять катастрофичному решению Трампа.