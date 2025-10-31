СМИ: в США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия

Кроме того, как пишет интернет-издание Defense One, сенатор от штата Невада Джеки Розен подчеркнула безрассудность и опасность ядерных испытаний. Она напомнила, что на полигоне в Неваде, где ядерные испытания проводились с 1951 по 1992 год, многие жители подверглись влиянию радиации, что привело к онкологическим заболеваниям, и штат все еще страдает от последствий. Розен подчеркнула, что в случае возобновления ядерных испытаний пагубные последствия и выбросы будут наблюдаться по всей стране, и призвала противостоять катастрофичному решению Трампа.