СМИ: в США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия

Сенатор США Мейзи Хироно в четверг выразила обеспокоенность по поводу колоссальной стоимости возобновления ядерных испытаний в США, решение о котором принял президент Дональд Трамп, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail
Подготовка к операции «Юлин» — серии из 8 испытательных подземных ядерных взрывов, осуществлённых США в октябре 1991 года — сентябре 1992 года на ядерном полигоне в Неваде. Операция была пока что последней операцией США с ядерными взрывами.
Подготовка к операции «Юлин» — серии из 8 испытательных подземных ядерных взрывов, осуществлённых США в октябре 1991 года — сентябре 1992 года на ядерном полигоне в Неваде. Операция была пока что последней операцией США с ядерными взрывами.Источник: Digital Public Library of America

Согласно статье Associated Press, дискуссия развернулась во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам, где американские сенаторы задавали вопросы вице-адмиралу Ричарду Корреллу, кандидату Трампа на пост главы Стратегического командования (STRATCOM), отвечающего за ядерный арсенал США.

Хироно со ссылкой на оценки экспертов заявила, что предполагаемая стоимость каждого ядерного испытания может составить от 125 до 150 млн долларов.

«Нам сообщили, что затраты на модернизацию ядерной триады США в течение следующих 10 лет составят 946 млрд долларов. Это огромная сумма», сказала она. На сайте конгресса говорится, что только в 2026 финансовом году для поддержания ядерных сил и финансирования масштабной модернизации всех трех звеньев ядерной триады без учета решения Трампа о возобновлении ядерных испытаний потребуется 60 млрд долларов. Напомнив Корреллу эти цифры, Хироно поинтересовалась у него, оправдано ли внезапное решение Трампа, учитывая стоимость ядерных испытаний и их потенциальные глобальные последствия.

Однако Коррелл ушел от прямого ответа на вопрос: «В случае утверждения в должности командующего STRATCOM, моя роль будет заключаться в предоставлении военных советов, и я с нетерпением буду ждать возможности работать с комитетом и политическими деятелями, чтобы информировать о дальнейших шагах в отношении любых испытаний, будь то испытания наших ракетных систем или связанные с этим гарантии».

Хироно, родившаяся в 1947 году в японской префектуре Фукусима, подчеркнула, что у США есть программа управления ядерным арсеналом, которая обеспечивает его безопасность и надежность без проведения ядерных испытаний. Она пояснила, что эта программа основана на компьютерном моделировании, невзрывоопасных экспериментах и технологиях, которые позволяют США «опережать противников».

Кроме того, как пишет интернет-издание Defense One, сенатор от штата Невада Джеки Розен подчеркнула безрассудность и опасность ядерных испытаний. Она напомнила, что на полигоне в Неваде, где ядерные испытания проводились с 1951 по 1992 год, многие жители подверглись влиянию радиации, что привело к онкологическим заболеваниям, и штат все еще страдает от последствий. Розен подчеркнула, что в случае возобновления ядерных испытаний пагубные последствия и выбросы будут наблюдаться по всей стране, и призвала противостоять катастрофичному решению Трампа.

