Власти Екатеринбурга потратят 50 миллионов на охрану Макаровского моста

Администрация Екатеринбурга потратит более 50 миллионов рублей на усиление безопасности на Макаровском мосту по улице Челюскинцев. Соответствующий тендер появился на сайте «Госзакупок». Основанием для выполнения работ стал указ президента РФ Владимира Путина от 31 марта 2010 года «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» и другие федеральные законы и постановления правительства о безопасности.