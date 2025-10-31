Власти Екатеринбурга потратят 50 миллионов на охрану Макаровского моста

Администрация Екатеринбурга потратит более 50 миллионов рублей на усиление безопасности на Макаровском мосту по улице Челюскинцев. Соответствующий тендер появился на сайте «Госзакупок». Основанием для выполнения работ стал указ президента РФ Владимира Путина от 31 марта 2010 года «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте» и другие федеральные законы и постановления правительства о безопасности.
Новые средства транспортной безопасности, которые должен будет установить подрядчик, обеспечат круглосуточное наблюдение за обстановкой. Это поможет выявлять и предотвращать попытки нарушения закона.
В инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности входят различные системы, такие как телевизионное наблюдение, сигнализация, оповещение, управление доступом, сбор и обработка информации, электроснабжение и другие.
Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2026 года.