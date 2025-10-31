Средняя зарплата в Калининградской области выросла до 73,8 тысячи рублей

Такие данные приводит Калининградстат. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 17,5%, а реальная зарплата — с учётом инфляции — увеличилась на 5,2%.
Наиболее высокие доходы фиксируются у работников финансовой и страховой сфер: их средняя зарплата достигла 135263 рублей, что на 83,1% выше среднего уровня по региону.
В августе текущего года среднемесячная номинальная зарплата составила 70742 рубля. Это на 15,2% больше, чем в августе 2024-го, однако на 9,5% меньше по сравнению с июлем 2025 года.