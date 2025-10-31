Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Калининградской области выросла до 73,8 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области в январе-августе 2025 года составила 73855 рублей.

Источник: Янтарный край

Такие данные приводит Калининградстат. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 17,5%, а реальная зарплата — с учётом инфляции — увеличилась на 5,2%.

Наиболее высокие доходы фиксируются у работников финансовой и страховой сфер: их средняя зарплата достигла 135263 рублей, что на 83,1% выше среднего уровня по региону.

В августе текущего года среднемесячная номинальная зарплата составила 70742 рубля. Это на 15,2% больше, чем в августе 2024-го, однако на 9,5% меньше по сравнению с июлем 2025 года.