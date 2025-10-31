В Калининградской области собрали картофеля больше всех по округу, несмотря на плохой урожай — статистика

Картофеля в Калининградской области, несмотря на не самый богатый урожай, к середине осени собрали больше всех в Северо-Западном округе. С каждого гектара выкопано, в среднем, по 302,7 центнера. Такие цифры опубликованы на сайте единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
В прошлом году, по данным системы на октябрь, дела с этой культурой обстояли лучше: тогда накопали по 315,8 центнера с гектара. Но слабо уродилась картошка в этом сезоне не только на Балтике: в Ленобласти урожайность упала с 256,3 до 237,1 ц/га, в Республике Коми — с 229,9 ц/га до 129.
Остальные регионы округа, напротив, демонстрируют рост: например, в Карелии к прошлому октябрю получили с гектара только по 200 центнеров картошки, а к этому — уже по 275. Но в целом по СЗФО всё-таки наблюдается спад: 259,1 ц картофеля с гектара в этом году против 263,3 ц/га в прошлом.
В России Северо-Западный федеральный округ, по данным ЕМИСС, занимает шестое место. Его опережают ЦФО (346,5 ц/га), Приволжский (334,9 ц/га), Южный (329,8 ц/га), Уральский (301,7 ц/га) и Северо-Кавказский (282,3 ц/га) округа. К октябрю 2024 СЗФО делил пятую строчку с Уралом.
Валовый сбор продовольственного картофеля по отношению к уровню прошлого года сократился почти на 38 процентов, сообщал глава областного минсельхоза.