В Калининградской области собрали картофеля больше всех по округу, несмотря на плохой урожай — статистика

В прошлом году, по данным системы на октябрь, дела с этой культурой обстояли лучше: тогда накопали по 315,8 центнера с гектара. Но слабо уродилась картошка в этом сезоне не только на Балтике: в Ленобласти урожайность упала с 256,3 до 237,1 ц/га, в Республике Коми — с 229,9 ц/га до 129.