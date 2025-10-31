Ричмонд
Бизнесмен из Нижнего Тагила не выдержал и сделал остановку за свои деньги

Предприниматель из Нижнего Тагила подарил горожанам остановку.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле бизнесмен Роман Жуков решил вложить свои деньги в новый остановочный комплекс. Теперь обновленный павильон появился на улице Балакинской. Об этом сообщает Тагилстроевская районная администрация.

— Давно обратил внимание на то, что остановочный комплекс находится в плачевном состоянии, — приводит слова предпринимателя Романа Жукова администрация района.

Он добавил, что в его компании работает немало сотрудников, и они также ожидают здесь транспорт.

Теперь он надеется, что подарок горожане будут беречь и следить за его состоянием. Администрация Тагилстроевского района оценила вклад бизнесмена в городскую инфраструктуру.