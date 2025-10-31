Белстат посчитал, сколько денег собрали на субботнике

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Белорусы на прошедшем неделю назад республиканском субботнике собрали почти 20 миллионов рублей, сообщили в пятницу в Национальном статистическом комитете Беларуси.
Общереспубликанское мероприятие состоялось в стране 24 октября: на нем граждане работали на различных строительных объектах страны, наводили порядок на воинских мемориалах, сажали лес.
По данным Белстата, всего в субботнике приняли участие 2303,7 тысячи человек.
«Начислено денежных средств для перечисления — 19668,7 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в апреле текущего года», — сказали в ведомстве.
Как ранее установил Совмин, 50% вырученных на субботнике средств пойдет на строительство в Минске Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Остальную сумму оставят в своем распоряжении облисполкомы и Мингорисполком с возможностью направить деньги на конкретные объекты.
Также средства направят на объекты в регионах — на строительство третьей очереди Республиканского центра патриотического воспитания молодежи (Брестская область), возведение памятного знака «Трудовой славы» в Орше (Витебская область), реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» (Гомельская область) и другие.
В прошлый раз республиканский субботник проходил в Беларуси в апреле. Тогда в нем приняли участие 2,36 миллиона человек, а собрать удалось 18,5 миллиона рублей.