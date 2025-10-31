Белстат посчитал, сколько денег собрали на субботнике

Как ранее установил Совмин, 50% вырученных на субботнике средств пойдет на строительство в Минске Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Остальную сумму оставят в своем распоряжении облисполкомы и Мингорисполком с возможностью направить деньги на конкретные объекты.