В твороге из Пермского края обнаружили мясной клей

Специалисты обнаружили мясной клей в твороге, произведённом в Пермском крае, сообщает Россельхознадзор.
По данным управления по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проблемы обнаружились у ИП Файзуллина С. А. (Ильинский округ). Специалисты выехали на место и изучили производство. Как оказалось, нарушения были не только в самой продукции, но также в документах и помещениях.
В частности, в продукции, произведённой в августе 2025 года нашли микробную трансглютаминазу (мТГ) — фермент, который также называют «мясным клеем». Пол и столы были с трещинами и сколами, а документы о безопасности выдавала компания-призрак.
«Исследования для подтверждении качества и безопасности у производимой продукции (масло сливочное, сметана, творожная масса, творог, молокосодержащие продукты по технологии “Творожок”, “Сметанка”) проводились в несуществующей лаборатории», — рассказывает управление.
За нарушения техрегламентов, закона «О ветеринарии» и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» у ряда продуктов отозвали декларацию о соответствии. В отношении предпринимателя также составили четыре административных протокола.