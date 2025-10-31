В твороге из Пермского края обнаружили мясной клей

По данным управления по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, проблемы обнаружились у ИП Файзуллина С. А. (Ильинский округ). Специалисты выехали на место и изучили производство. Как оказалось, нарушения были не только в самой продукции, но также в документах и помещениях.