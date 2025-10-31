Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будет

Главной причиной роста тарифов на коммунальные услуги является инфляция.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, значительное увеличение тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году было обусловлено индексацией платы за газ и электроэнергию, которая распространилась на предприятия ЖКХ.

— В будущем году такое повышение будет меньше, во-первых, инфляция меньше, во-вторых, нет такого серьезного роста энергоносителей, поэтому для населения это все-таки более-менее хорошая новость, — цитата, которую приводит «Дума ТВ».