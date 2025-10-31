Минэкономразвития РФ: Беларуси и России нужно продвигать кооперационную продукцию на рынки третьих стран

31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России нужно думать о совместном продвижении кооперационной продукции, наукоемкой, инновационной, на рынки третьих стран. Акцент на этом сделал министр экономического развития России Максим Решетников по итогам прошедшего в Гомеле совместного заседания коллегий Министерства экономики Беларуси и Министерства экономического развития России, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Максима Решетникова, на заседании при обсуждении параметров прогноза социально-экономического развития Союзного государства проанализированы интеграционные эффекты, в том числе программ Союзного государства. Обсуждены и сами программы, в первую очередь — промышленной кооперации.
Глава Минэкономразвития РФ поделился, что очень полезным было посещение сегодня «Гомсельмаша», где как раз реализуется одна из таких программ. «Есть станки, которые устанавливаются, часть уже работает, часть еще заказана, поступит. Уже выпускается продукция, которая в свою очередь идет на российские предприятия для комплектации. В общем действительно очень тесная кооперация на многих уровнях. И собственно говоря, именно наличием такой кооперации объясняется тот высокий товарооборот, который у нас сейчас есть. Это 4,7 трлн рублей, или в районе $50 млрд. И 25% в этом обороте — продукция машиностроения. Еще 7% — продукция легкой промышленности», — отметил министр.
Он подчеркнул: качество взаимодействия существенно меняется, растет. «Выпускается наукоемкая, инновационная, технологичная продукция, продукция с высокой добавленной стоимостью. Это та продукция, которая потребляется и внутри наших стран, и, конечно, нам нужно думать дальше уже о совместном продвижении этой продукции на рынки третьих стран. Мы тоже об этом сегодня говорили», — рассказал Максим Решетников.
Еще одной темой диалога стало взаимодействие в гуманитарной сфере, в туристической сфере.
«В Беларуси уделяют особое внимание 80-летию Победы. И сегодня нам здесь (в Гомельской области. — Прим. БЕЛТА) коллеги, руководство области показали примеры музеефикации, формирования памятных мест, мест и героических, и трагических событий, которые, конечно, надо каждому посетить. И могу призвать россиян обязательно приезжать в Беларусь. Здесь действительно интересно, познавательно, эмоционально и в то же время безопасно, комфортно. И вкусно», — поделился впечатлениями Максим Решетников и пригласил белорусских граждан в Россию.
«А в целом действительно взаимодействие идет. Сегодня даже за рамками большого совещания было очень много встреч, много взаимодействия. И много вопросов мы записали, что называется, в домашнее задание. То, в чем нам нужно разобраться, выправить, решить», — подытожил глава Минэкономразвития. -0-