Минэкономразвития РФ: Беларуси и России нужно продвигать кооперационную продукцию на рынки третьих стран

Глава Минэкономразвития РФ поделился, что очень полезным было посещение сегодня «Гомсельмаша», где как раз реализуется одна из таких программ. «Есть станки, которые устанавливаются, часть уже работает, часть еще заказана, поступит. Уже выпускается продукция, которая в свою очередь идет на российские предприятия для комплектации. В общем действительно очень тесная кооперация на многих уровнях. И собственно говоря, именно наличием такой кооперации объясняется тот высокий товарооборот, который у нас сейчас есть. Это 4,7 трлн рублей, или в районе $50 млрд. И 25% в этом обороте — продукция машиностроения. Еще 7% — продукция легкой промышленности», — отметил министр.