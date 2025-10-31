Около 57 млн велосипедов выпустил мотовелозавод за 80 лет работы

Велосипед «Аист» знаком почти каждому белорусу. «К нам много приходит на экскурсии людей как старшего, так и младшего поколений. И мы всегда приходим к выводу, что не было семьи в советское и постсоветское время, где бы не было велосипеда “Аист”. Да и сейчас, если ехать по Беларуси, с правой стороны можно видеть велосипедистов. И я всегда наблюдаю, на каком же они велосипеде, и примерно 90% — наш “Аист”, — рассказал замдиректора.