Около 57 млн велосипедов выпустил мотовелозавод за 80 лет работы

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 млн велосипедов. Об этом рассказал заместитель директора по правовой, кадровой и идеологической работе ООО «МотоВелоЗавод» Дмитрий Орочко во время праздничного поздравления в Национальной библиотеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Мы посчитали к 80-летию, сколько же наш завод выпустил и реализовал продукции. Это примерно 57 млн велосипедов, также мы выпустили и продали более 7 млн мотоциклов», — сказал Дмитрий Орочко.
Он отметил, что самым популярным для взрослых велосипедом, выпущенным мотовелозаводом, можно назвать модель AIST SLIDE 4.0. «Это новинка 2025 года, и он действительно зашел на рынке и пользуется большим спросом», — добавил замдиректора.
Новинки готовятся и на следующий год. «Мы планируем шаг за шагом идти для того, чтобы покорять потребителя не только теми достижениями, которые у нас есть, но и будущими моделями, выпуская конкурентную продукцию», — подчеркнул Дмитрий Орочко.
По словам замдиректора, главное достижение завода за 80 лет работы — сохранение коллектива, который «пережил все трудности завода». «Мы сохранили коллектив, и это самое главное, потому что эпоха становления завода повторяет становление белорусской государственности. Можно выделить, конечно, коллектив за компетентность и знания — это наше богатство, золото», — добавил он.
Велосипед «Аист» знаком почти каждому белорусу. «К нам много приходит на экскурсии людей как старшего, так и младшего поколений. И мы всегда приходим к выводу, что не было семьи в советское и постсоветское время, где бы не было велосипеда “Аист”. Да и сейчас, если ехать по Беларуси, с правой стороны можно видеть велосипедистов. И я всегда наблюдаю, на каком же они велосипеде, и примерно 90% — наш “Аист”, — рассказал замдиректора.
В праздничный день отметить юбилей мотовелозавода пришли гости из различных организаций и структур — как государственных, так и частных. Один из них — первый зампредседателя Мингорисполкома Александр Комендант. Он отметил успехи завода и его сотрудников, подчеркнув, что предприятию удается сохранить традиции, и поблагодарил работников за счастливое детство, которое сам провел на велосипеде от мотовелозавода. -0-