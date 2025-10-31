Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Целиков: Автомобили в России подорожали почти вдвое за последние пять лет

Цены на новые автомобили в России выросли на 86% в период с 2021 по 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В России за последние пять лет цена на автомобили увеличилась почти в два раза. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В начале 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 млн рублей», — отметил он в личном Telegram-канале.

Целиков сообщил, что к сентябрю 2025 года средняя цена на автомобиль в России возросла до 3,34 млн рублей, а общий рост стоимости составил 86%. Также на 91% возросли цены на подержанные автомобили — их стоимость за аналогичный период увеличилась с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.

По мнению Целикова, стоимость новых машин продолжит расти с учетом инфляции в стране и ожидаемого повышения утильсбора.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Сергея Целикова, что рынок новых автомобилей в России прошел отметку в миллион проданных машин.