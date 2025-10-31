Целиков: Автомобили в России подорожали почти вдвое за последние пять лет

В России за последние пять лет цена на автомобили увеличилась почти в два раза. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«В начале 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составляла 1,8 млн рублей», — отметил он в личном Telegram-канале.
Целиков сообщил, что к сентябрю 2025 года средняя цена на автомобиль в России возросла до 3,34 млн рублей, а общий рост стоимости составил 86%. Также на 91% возросли цены на подержанные автомобили — их стоимость за аналогичный период увеличилась с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.
По мнению Целикова, стоимость новых машин продолжит расти с учетом инфляции в стране и ожидаемого повышения утильсбора.
