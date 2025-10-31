Целиков: Автомобили в России подорожали почти вдвое за последние пять лет

Целиков сообщил, что к сентябрю 2025 года средняя цена на автомобиль в России возросла до 3,34 млн рублей, а общий рост стоимости составил 86%. Также на 91% возросли цены на подержанные автомобили — их стоимость за аналогичный период увеличилась с 600 тысяч до 1,14 млн рублей.