Прибыль пермских компаний резко сократилась

Снижение финансовых результатов прикамских предприятий происходит на фоне общего замедления промышленного производства. По данным Пермьстата, в регионе индекс в соответствующем сегменте рынка за январь — сентябрь 2025 года упал на 2% в годовом сравнении, при этом наибольший спад зафиксирован в сфере добычи металлических руд и производстве электрооборудования. Одновременно с этим в сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а совокупный рост цен с декабря 2024 года составил 4,76%.