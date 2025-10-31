Прибыль пермских компаний резко сократилась

Цифры обусловлены снижением объемов заработка рентабельных компаний и ростом убытков нерентабельных предприятий.
Предприятия Пермского края за январь — август текущего года получили положительный сальдированный финансовый результат в размере 267,6 млрд рублей, что на 17,6% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.
«Положительный сальдированный финансовый результат предприятий Прикамья с января по август 2025 года составил 267,6 млрд рублей (снижение за год на 17,6%)», — указано в отчете на сайте ведомства. Аналитики отмечают, что 72,5% всех предприятий региона завершили отчетный период с прибылью, однако ее общий объем сократился на 12,4% по сравнению с январем — августом 2024 года, составив 297,6 млрд рублей.
Промышленный сектор края показал схожую динамику. Производственные компании получили сальдированный финансовый результат в размере 230,3 млрд рублей. Доля прибыльных промпредприятий составила 62,7%, однако их совокупная прибыль снизилась на 13,3% и достигла 252,7 млрд рублей по сравнению с январем — августом прошлого года.
Снижение финансовых результатов прикамских предприятий происходит на фоне общего замедления промышленного производства. По данным Пермьстата, в регионе индекс в соответствующем сегменте рынка за январь — сентябрь 2025 года упал на 2% в годовом сравнении, при этом наибольший спад зафиксирован в сфере добычи металлических руд и производстве электрооборудования. Одновременно с этим в сентябре индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а совокупный рост цен с декабря 2024 года составил 4,76%.