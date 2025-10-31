За пять лет автомобили в России подорожали почти в два раза

«За пять лет (в России — прим. URA.RU) автомобили подорожали почти в два раза. С учетом инфляции и предстоящего повышения утильсбора, рост цен продолжится. При сохранении тренда, к началу следующего года пятилетняя динамика как раз может достичь 100%», — написал Целиков в своем telegram-канале.