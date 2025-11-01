Изменение тарифов на электроэнергию в России перенесли на 1 октября 2026 года

«Это позволит своевременно принять все регулируемые тарифные решения», — пояснили в ведомстве.
ФАС напомнила, что распоряжение о переносе индексации тарифов разработало ведомство. Документ предполагает смещение срока индексации тарифов на электроэнергию и услуг по ее передаче с 1 июля на 1 октября 2026 года. Решение согласуется с прогнозом социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов.
В ведомстве уточнили, что перенос позволит учитывать условия заключения регуляторных соглашений в регионах и особенности применения Методических указаний по расчету тарифов. ФАС также проконтролирует, чтобы тарифы для населения не превышали предельные уровни, и при необходимости примет меры для предотвращения необоснованного роста платы, включая отмену региональных решений.