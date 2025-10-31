Челябинск попал в топ городов-миллионников по размеру скидки на вторичку

Рост скидок на вторичном жилье в Челябинске отражает общую тенденцию на российском рынке недвижимости, где продавцы вынуждены снижать цены из-за низкого спроса и высоких ипотечных ставок. По данным различных источников, в третьем квартале 2025 года средний дисконт при продаже квартир на вторичном рынке России достигал рекордных значений, с пиком в июле на уровне 6,5%, при этом потенциальные покупатели остаются осторожны и предпочитают выжидать благоприятных условий, несмотря на снижение предложений.