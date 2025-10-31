Челябинск попал в топ городов-миллионников по размеру скидки на вторичку

Покупатели недвижимости стали искать поводы для скидок.
Челябинск занял второе место среди городов-миллионников России по размеру средней скидки при продаже вторичного жилья в третьем квартале 2025 года. В среднем собственники готовы скинуть 5,5%.
«В топ-5 миллионников по размеру средней скидки в третьем квартале вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%). А также [в него входят] Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 5,2%)», — сообщает ТАСС.
В ситуации недостаточного спроса и повышенных процентных ставок по ипотеке основная масса потенциальных покупателей жилья сосредоточена на выборе предложений с наибольшей скидкой. Таким мнением с ТАСС поделилась исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова.
По данным компании, средний дисконт при продаже вторичного жилья в России в 2025 году достигал рекордных значений. Пик пришелся на июль — 6,5%, а всю первую половину года показатель держался на высоких уровнях.
Рост скидок на вторичном жилье в Челябинске отражает общую тенденцию на российском рынке недвижимости, где продавцы вынуждены снижать цены из-за низкого спроса и высоких ипотечных ставок. По данным различных источников, в третьем квартале 2025 года средний дисконт при продаже квартир на вторичном рынке России достигал рекордных значений, с пиком в июле на уровне 6,5%, при этом потенциальные покупатели остаются осторожны и предпочитают выжидать благоприятных условий, несмотря на снижение предложений.