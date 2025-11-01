С 1 ноября долги по налогам начнут взыскивать без суда

В случае, если гражданин считает, что налог рассчитан неверно, он может подать заявление о перерасчете через личный кабинет, по почте или лично в ФНС. Важно не пропустить сроки, указанные в налоговых уведомлениях, чтобы долг считался спорным и налоговикам пришлось бы обращаться в суд.