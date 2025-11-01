С 1 ноября долги по налогам начнут взыскивать без суда

С 1 ноября ФНС сможет взыскивать долги по налогам с граждан и самозанятых без суда. Ранее для этого требовался исполнительный лист судебных приставов, теперь должнику заранее направят официальное требование о погашении долга через личный кабинет на сайте ФНС или «Госуслуги» (или заказным письмом).
Если долг не будет погашен в срок — ФНС направит решение о взыскании, после чего деньги спишут с банковского счета.
В случае, если гражданин считает, что налог рассчитан неверно, он может подать заявление о перерасчете через личный кабинет, по почте или лично в ФНС. Важно не пропустить сроки, указанные в налоговых уведомлениях, чтобы долг считался спорным и налоговикам пришлось бы обращаться в суд.
В ФНС утверждают, что внесудебное взыскание проще для должников, так как они не должны оплачивать госпошлину.
