С 1 ноября долги по налогам начнут взыскивать без суда

В России изменится система взыскания долгов по налогам.

Источник: Комсомольская правда

С 1 ноября ФНС сможет взыскивать долги по налогам с граждан и самозанятых без суда. Ранее для этого требовался исполнительный лист судебных приставов, теперь должнику заранее направят официальное требование о погашении долга через личный кабинет на сайте ФНС или «Госуслуги» (или заказным письмом).

Если долг не будет погашен в срок — ФНС направит решение о взыскании, после чего деньги спишут с банковского счета.

В случае, если гражданин считает, что налог рассчитан неверно, он может подать заявление о перерасчете через личный кабинет, по почте или лично в ФНС. Важно не пропустить сроки, указанные в налоговых уведомлениях, чтобы долг считался спорным и налоговикам пришлось бы обращаться в суд.

В ФНС утверждают, что внесудебное взыскание проще для должников, так как они не должны оплачивать госпошлину.

Ранее KP.RU сообщил, какие еще изменения в законодательстве вступают в силу в России с 1 ноября 2025 года.