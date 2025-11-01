Депутат Бессараб: увеличение МРОТ до 45 тысяч рублей разгонит инфляцию

— Радикальное повышение МРОТ в России может показаться справедливым, особенно с учетом реальной стоимости жизни, но оно маловероятно. В 2025 году МРОТ в очередной раз был увеличен — сразу на 16,6% (до 22 440 рублей), — сказала Газета.ru экономист Юлия Тулупникова.