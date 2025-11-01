Депутат Бессараб: увеличение МРОТ до 45 тысяч рублей разгонит инфляцию

В Госдуму планируют внести поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2026 года. Минимальная сумма может быть увеличена до 45 тысяч рублей.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя инициативу, отметила, что предложение озвучено из благих побуждений, но финансового обоснования под собой не имеет.
— Сегодня вряд ли можно говорить о безусловной возможности это сделать. Кроме того, такое повышение МРОТ до 45 тысяч значительно разгонит инфляцию, — объяснила она в беседе с aif.ru.
В 2026 году планируемый рост МРОТ составит почти 20% — до 27 093 ₽
Повышение МРОТ повлечет за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных, пишет RT.
— Радикальное повышение МРОТ в России может показаться справедливым, особенно с учетом реальной стоимости жизни, но оно маловероятно. В 2025 году МРОТ в очередной раз был увеличен — сразу на 16,6% (до 22 440 рублей), — сказала Газета.ru экономист Юлия Тулупникова.
В 2026 году ожидается повышение страховой пенсии. Эта мера затронет сразу 38 миллионов россиян. Произойдут повышения и других выплат. Увеличат пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, временной нетрудоспособности, пишет Царьград.