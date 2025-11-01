В Челябинской области в частные руки продают детскую школу искусств

Нежилое помещение детской школы искусств № 2 площадью 780 квадратных метров выставлено на торги в Троицке Челябинской области. Начальная цена объекта составляет 5,2 миллиона рублей, следует из информации на сайте «Торги России». Продажа недвижимости проходит в формате открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене.