Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЯНАО запретили вылов карася

На реках Ямало-Ненецкого автономного округа до 31 декабря 2025 года введено ограничение на промышленный вылов карася. Соответсвующий приказ издал Минсельхоз России.

Ограничение касается промышленного вылова.

На реках Ямало-Ненецкого автономного округа до 31 декабря 2025 года введено ограничение на промышленный вылов карася. Соответсвующий приказ издал Минсельхоз России.

«По 31.12.2025 закрыто промышленное рыболовство карася в реках Ямало-Ненецкого автономного округа. Приказом Минсельхоза России установлены ограничения промышленного рыболовства карася в реках ЯНАО в 2025 году», — сообщает природоохранная прокуратура округа в telegram-канале.

Мера введена для сохранения водных биоресурсов и их рациональное использование. Приказ подписан ведомством 26 сентября текущего года.