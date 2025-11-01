В ЯНАО запретили вылов карася

Ограничение касается промышленного вылова.
На реках Ямало-Ненецкого автономного округа до 31 декабря 2025 года введено ограничение на промышленный вылов карася. Соответсвующий приказ издал Минсельхоз России.
«По 31.12.2025 закрыто промышленное рыболовство карася в реках Ямало-Ненецкого автономного округа. Приказом Минсельхоза России установлены ограничения промышленного рыболовства карася в реках ЯНАО в 2025 году», — сообщает природоохранная прокуратура округа в telegram-канале.
Мера введена для сохранения водных биоресурсов и их рациональное использование. Приказ подписан ведомством 26 сентября текущего года.