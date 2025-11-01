У бывшего завода пермского миллиардера Репина вновь сменились собственники

В весенний период 2024 года в суд было подано заявление о банкротстве МПЗ. Но уже в августе разбирательство было прекращено по причине того, что размер задолженности завода составлял менее 2 млн рублей. Осенью того же года в адрес мясоперерабатывающего предприятия поступил ряд дополнительных заявлений о взыскании долговых обязательств.