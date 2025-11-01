Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У бывшего завода пермского миллиардера Репина вновь сменились собственники

В Кунгуре (Пермский край) сменились собственники мясоперерабатывающего завода «Телец». Об этом сообщили источники в агропромышленном сегменте. Мощностями производства с 2014 года управляли предприниматели Сергей Брызгалов и Александр Репин.

Компанию сформировали в 2006 году в Кунгуре на основе одноименного колбасного цеха (архивное фото).

В Кунгуре (Пермский край) сменились собственники мясоперерабатывающего завода «Телец». Об этом сообщили источники в агропромышленном сегменте. Мощностями производства с 2014 года управляли предприниматели Сергей Брызгалов и Александр Репин.

«В рамках сделки по продаже мясоперерабатывающего комплекса сменился состав учредителей головной структуры холдинга — ООО “МПЗ “Телец”” (перерабатывает сырье, производимое в ООО “Телец-Агро”). Новыми собственниками двух компаний стали физлица, близкие к АО “Агро-Альянс”, которому с 2024 года принадлежит Пермский свинокомплекс», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

Связаться с Брызгаловым по имеющимся в распоряжении URA.RU телефонам у редакции не вышло. Репин отказался обсуждать с журналистами возможную сделку по продаже активов.

Кунгурский завод основали в 2006 году. Основное направление работы — переработка и консервирование мясной продукции. «Телец-Агро» (ранее — ФГУП «Агрокомплекс “Кунгурский”») функционирует с 2012 года. Компания специализируется на разведении КРС молочных пород, свиней и выращивании зерновых культур. Сейчас «Телец» выпускает свыше 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов.

В весенний период 2024 года в суд было подано заявление о банкротстве МПЗ. Но уже в августе разбирательство было прекращено по причине того, что размер задолженности завода составлял менее 2 млн рублей. Осенью того же года в адрес мясоперерабатывающего предприятия поступил ряд дополнительных заявлений о взыскании долговых обязательств.