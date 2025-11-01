Россиянам поставлен дедлайн по уплате имущественных налогов за 2024 год

В налоговом уведомлении отражаются сведения о налоговых обязательствах за 2024 год. Они включают транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также налог на доходы физических лиц в отношении тех доходов, с которых данный налог не был удержан в истекшем году.