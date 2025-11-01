Россиянам напомнили о сроках уплаты налогов на имущество: до какого числа надо успеть

На оплату имущественных налогов за 2024 год у россиян остается месяц — платежи необходимо внести до 1 декабря. Это касается владельцев недвижимости, земельных участков и транспортных средств.
Налоговые уведомления рассылаются ФНС либо бумажными извещениями по почте, либо электронными — в личный кабинет на «Госуслугах».
«До 1 декабря 2025 необходимо заплатить налоги за 2024 год. Для этого подавать налоговую декларацию физическим лицам не нужно: налоговая инспекция сама рассчитает сумму налога и направит уведомление», — напомнила налоговый консультант Оксана Мучараева в беседе с РИА Новости.
По словам Мучараевой, налоги можно оплатить через личный кабинет ФНС, приложение «Налоги ФЛ» или «Госуслуги».
НДФЛ на доходы от вкладов начисляется в случае, когда проценты по всем депозитам за год превысили 210 тысяч рублей. Налог взимается только с суммы превышения этого порога, а крайний срок его уплаты — 1 декабря текущего года.
Накануне депутат Ярослав Нилов напомнил россиянам о двухдневной рабочей неделе в конце года.