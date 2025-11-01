Дальнобойщики Казахстана остались без работы и обратились в прокуратуру

«В Китай, Узбекистан и страны ЕЭС им ездить не запрещено. Туда не требуются ИБР-бланки. На момент блокировки они могут работать с поставщиками этих стран. Никто их не лишает работы. Если у кого-то возникли проблемы, они могут написать письмо в Комитет автомобильного транспорта, и мы рассмотрим отдельно. Может, система что-то не заметила. Поскольку человеческого участия в выдаче нет», — прокомментировал ситуацию руководитель управления Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Гани Салмаев.