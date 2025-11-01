Застройщики взбунтовались: Владивосток в параллельной реальности

Ну, а что нашли же где-то сотни вуайеристов, которым несказанно нравится, что окна соседнего дома находятся от них фактически на расстоянии вытянутой руки. Звучит это, конечно, очень заботливо и даже правильно, однако не стоит забывать, что сейчас все эти новые кварталы оказались в ситуации, когда машин во дворах нет только в рекламных буклетах. Сегодня застройщики обязаны предусматривать 0,5 машино-места на квартиру. Правда, эту норму часто обходят потому, как действующие регламенты разрешают учесть любую парковку в радиусе 500 метров, в том числе платную. В обсуждаемом проекте ПЗЗ цифра пропала, а значит нормы берут из местных градостроительных стандартов (МНГП). И в них уже прописано одно машино-место на квартиру, что и вызвало бурю негодования. Оно и понятно, ведь кто хочет вкладывать собственные средства в строительство парковок? В компании «Эскадра», которая принадлежит покинувшему пределы нашего Отечества под давлением следственных органов РФ строителю Эдуарду Позднякову, подсчитали, что для выполнения норм придется строить стилобаты размером с сам дом. А представители федерального застройщика «Девелопмент-ЮГ» заявили, что даже при нынешних нормах реализуется лишь 60% парковочных мест, потому что «у жителей хватает бесплатных парковок». Правда, компания не уточнила, что эти «бесплатные места», в основном тротуары, газоны и соседние дворы без шлагбаумов. Ну и забавен сам поход — застройщику пытаются языком закона втолковать, что жилье должно быть комфортным, а он отвечает, что он весь этот комфорт продать не сможет — этакий спор слепого с глухим получается.