Застройщики взбунтовались: Владивосток в параллельной реальности

Главная драма разыгралась вокруг парковок — матерые корифеи местной стройки дружно высказали свое неприятие требованиям строить по одному машино-месту на каждую новую квартиру.
На первый взгляд протест против новой системы расчета емкости парковок даже выглядит массовым — против этой идеи выступили 38 компаний и десятки физических лиц. Однако если потратить на изучение чуточку времени, все приобретает иные черты. Как известно, для каждого строящегося дома или ЖК крупная компания регистрирует новое ООО — то есть в рекламе домишко строится, например, неким условным федеральным застройщиком «ДикПик», но договор потенциальный покупатель по факту заключает не с этим «Диком», а с каким-нибудь ООО «Долгострой». Так вот, получилось, что среди условно восставших застройщиков по большому счету только могут представлять интерес — это «Эскадра», «Система», «Девелопмент-ЮГ» и федеральный «ПИК».
Защищали свою позицию застройщики небанальными, но предсказуемыми аргументами, в итоге даже удалось выстроить целую параллельную реальность. Оказывается, подземные парковки очень дорогие, а открытые оставят жителей без благоустройства. Но главное, что предложенные нормы: «убьют городскую среду». В ход пошли даже очень похожие тексты от имени абсолютно разных «обычных жителей»: «Хочу, чтобы в моем городе строили дома для людей, а не для машин!». Можно подумать, что те такие же простые жители, которые завалили все владивостокские сообщества соцсетей фотографиями забитых автомобилями дворов и стонами о невозможности запарковаться на самом деле какие-то неправильные — настоящий правильный житель должен испытывать мазохистское удовольствие от отсутствия парковочного места.
Ну, а что нашли же где-то сотни вуайеристов, которым несказанно нравится, что окна соседнего дома находятся от них фактически на расстоянии вытянутой руки. Звучит это, конечно, очень заботливо и даже правильно, однако не стоит забывать, что сейчас все эти новые кварталы оказались в ситуации, когда машин во дворах нет только в рекламных буклетах. Сегодня застройщики обязаны предусматривать 0,5 машино-места на квартиру. Правда, эту норму часто обходят потому, как действующие регламенты разрешают учесть любую парковку в радиусе 500 метров, в том числе платную. В обсуждаемом проекте ПЗЗ цифра пропала, а значит нормы берут из местных градостроительных стандартов (МНГП). И в них уже прописано одно машино-место на квартиру, что и вызвало бурю негодования. Оно и понятно, ведь кто хочет вкладывать собственные средства в строительство парковок? В компании «Эскадра», которая принадлежит покинувшему пределы нашего Отечества под давлением следственных органов РФ строителю Эдуарду Позднякову, подсчитали, что для выполнения норм придется строить стилобаты размером с сам дом. А представители федерального застройщика «Девелопмент-ЮГ» заявили, что даже при нынешних нормах реализуется лишь 60% парковочных мест, потому что «у жителей хватает бесплатных парковок». Правда, компания не уточнила, что эти «бесплатные места», в основном тротуары, газоны и соседние дворы без шлагбаумов. Ну и забавен сам поход — застройщику пытаются языком закона втолковать, что жилье должно быть комфортным, а он отвечает, что он весь этот комфорт продать не сможет — этакий спор слепого с глухим получается.
Эту позицию разделяют и другие девелоперы: «парковок, дескать, достаточно, просто люди не хотят платить за подземные места». Понятно, что застройщики требуют оставить всё как есть, а именно минимальные парковочные нормы, максимум прибыли и риторика про «дома для людей», чтоб снизить стоимость квадратного метра в городе. Однако, история последних лет показала, что все разговоры застройщиков о парковках, удобстве и ценах стали отличной декорацией на фоне запаркованных дворов, постоянном повышении цен на квадратный метр и отсутствии нормальной инфраструктуры, в том числе транспортной.